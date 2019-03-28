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Malatya'da deprem

Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem geldi.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 07:31..
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Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem geldi.

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