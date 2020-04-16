taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9145
Euro
7.5431
Altın
1715.41
Borsa
95854.92
Gram Altın
381.388
Bitcoin
46687.3

Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyine düzenlenen operasyonda teröristlerce 1 askerimiz şehit oldu.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu

İzmir Foça’da Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevliyken geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde geçici olarak görevlendirilen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan, Kuzey Irak bölgesinde düzenlenen operasyonda atılan havan atışı sonucu şehit oldu.

Manisa’ya şehit ateşi düştü -1

ACI HABER, AİLESİNE ULAŞTIRILDI

Şehit Muhammet Fatih Durhan’ın şehadet haberi Manisa’nın Soma ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, İlçe Emniyet Müdürü Barış Er, sağlık ekipleri eşliğinde aileye verildi. Şehadet haberini alan aile yıkılırken, mahalleli de büyük üzüntü yaşadı.

"HUTBEDE ŞEHİTLİĞİN NE OLDUĞUNU ÖĞRETTİK"

İmam olan acılı baba Halil Durhan, "Biz hutbede sizlere şehitliğin ne demek olduğu öğrettik. Ama kendi başımıza geldi. Allah sabır versin" diyerek taziyeleri kabul etti.

HASTANEDEN AYRILARAK TSK'YA KATILMIŞTI

Ailenin 3 çocuğundan biri olan Muhammet Fatih Durhan’ın, iki yıl önce çalıştığı hastaneden ayrılarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine katıldığı öğrenildi.

Manisa’ya şehit ateşi düştü -4

Manisa’ya şehit ateşi düştü -5

İlginizi Çekebilir
Vefa Destek Grubu, şehit annesini oğlunun kabrine götürdü
Vali Yerlikaya, Kıbrıs şehidi oğlu Hakan Arı'nın kabrini ziyaret etmek isteyen annenin isteğinin yerine getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Antalya'da, pazar girişinde 1 kilometrelik kuyruk
Korkuteli ilçesinde her çarşamba kurulan pazar yerine girmek isteyenler, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Pazar girişinde, sosyal mesafe kuralı uygulandı.
Davutoğlu AK Parti'den istifa sürecini anlattı
Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'de oldugu süre içerisinde makamının hakkını verdiğini söyledi.
Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Jandarma ekipleri, zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 7 kadını kurtarırken, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail, İngiltere'nin solunum cihazı talebini reddetti
İsrail, İngiltere'nin solunum cihazı talebini reddetti
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir