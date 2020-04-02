taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.668
Euro
7.2685
Altın
1605.72
Borsa
88529.4
Gram Altın
343.804
Bitcoin
44145.16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarıyla videokonferansla bir araya geldi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarıyla videokonferansla bir araya geldi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Toplu taşıma alanları, pazar yerleri gibi alanların temizliklerini aksatmadan yapmalıyız. Cadde ve sokakların temizliklerinin yürütülmesi için daha fazla hassasiyet gösterelim. Maske dağıtımını artırmalıyız. Belediyelerimize çok büyük görevler düşüyor.

Gıda ve temizlik ürünlerini vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında da titiz davranmalıyız. Evden çıkmasını istemediğimiz vatandaşlarımızın, kitap, ihtiyaç ve internet ihtiyaçlarını tamamlamalıyız. Kaymakamlık ve valilikler ile temasta olmalısınız. Evinde tenceresi kaynamadığı için boynu bükük olan her vatandaşımızın vebali sizler üzerinedir.

Sizlere çalışmalarınız için İller Bankası üzerinden kaynak da sağladık. Bugünler gelip geçtikten sonra, geriye miletimize verdiğimiz destekler kalacaktır. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle çalışanın ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar.

AK Parti olarak milletimizi bu salgın döneminde de hayal kırıklığına uğratmayacağız.

AYRINTILAR GELİYOR...

İlginizi Çekebilir
İtalya ve İspanya'daki durumu anlatan kareler
Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya’dan gelen fotoğraflar, iki ülkenin de halinin ne kadar kötüye gittiğini ortaya koydu.
İngiltere'de koronadan ölenlerin sayısı 2 bin 921'e çıktı
İngiltere'de korona nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 569 artarak 2 bin 921'e ulaştı.
Hatay'da freni patlayan tır araçlara çarptı
Freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye dezenfektan sıktı
Şanlıurfa’da ihtiyaç sahibi ailelere verilecek 1000 liralık yardım parasının dağıtımına başlanmasıyla PTT önlerinde kuyruklar oluştu. Kalabalığa belediye görevlileri dezenfektan püskürttü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
828
Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı
Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı
396
İstanbul ve Ankara'nın korona risk haritası
İstanbul ve Ankara'nın korona risk haritası
73
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
1033
Türkiye'nin korona yardımına teşekkür mesajları
Türkiye'nin korona yardımına teşekkür mesajları
458
İstanbul ve Hatay'da yardım parası kalabalığı
İstanbul ve Hatay'da yardım parası kalabalığı
237
88 ülke, Türkiye'den ekipman desteği istedi
88 ülke, Türkiye'den ekipman desteği istedi
188
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir