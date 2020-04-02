Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarıyla videokonferansla bir araya geldi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Toplu taşıma alanları, pazar yerleri gibi alanların temizliklerini aksatmadan yapmalıyız. Cadde ve sokakların temizliklerinin yürütülmesi için daha fazla hassasiyet gösterelim. Maske dağıtımını artırmalıyız. Belediyelerimize çok büyük görevler düşüyor.



Gıda ve temizlik ürünlerini vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında da titiz davranmalıyız. Evden çıkmasını istemediğimiz vatandaşlarımızın, kitap, ihtiyaç ve internet ihtiyaçlarını tamamlamalıyız. Kaymakamlık ve valilikler ile temasta olmalısınız. Evinde tenceresi kaynamadığı için boynu bükük olan her vatandaşımızın vebali sizler üzerinedir.



Sizlere çalışmalarınız için İller Bankası üzerinden kaynak da sağladık. Bugünler gelip geçtikten sonra, geriye miletimize verdiğimiz destekler kalacaktır. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle çalışanın ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar.



AK Parti olarak milletimizi bu salgın döneminde de hayal kırıklığına uğratmayacağız.

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