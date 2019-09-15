28 ayrı suçtan aranan şüpheli Kuşadası'nda tutuklandı

Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Ekici, Sadık Çiftpınar ve Miha Zajc'tan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Edebiyatımızın 31 özgün kaleminin, gençlik yıllarıyla yüzleşmelerine tanıklık etmeye ne dersiniz?

ABD'de sürekli saç ve ten rengi ile eleştiri yağmuruna tutulan ABD Başkanı Trump, görüntüsünün nedenini enerji tasarrufu sağlayan ampüllere bağladı.

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Mehmetçik, PKK'lı teröristin yarasını sardı

Hakkari'de yaralı halde yakalanan PKK'lı teröriste müdahale eden komandolar, teröristin anne ve babasıyla görüşmesini de sağladı.