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28 ayrı suçtan aranan şüpheli Kuşadası'nda tutuklandı

28 ayrı suçtan aranan T.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 15.09.2019 - 12:16..
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Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, hırsızlık, dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik gibi 28 ayrı suçtan aranan T.K.'nin Kuşadası'na geldiğini belirledi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Dün sabah harekete geçen polis, T.K.'nin Kadınlar Denizi Mahallesi, Yüksel Yalova Caddesi'nde olduğunu tespit edip, operasyon düzenledi.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

T.K., gözaltına alındı. T.K.'nin üzerinde yapılan aramada çıkan kimliğin sahte olduğu belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

28 ayrı suçtan aranan şüpheli Kuşadası'nda tutuklandı

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