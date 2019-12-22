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28 bin lira çalan yankesici tutuklandı

Fatih'te yankesicilik yapan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Şahsın paraları çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 22.12.2019 - 13:37..
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İstanbul Fatih'te, polis ekipleri yankesicilik olayı gerçekleştirdiği ihbarı üzerine harkete geçti.

Yankesicilik yöntemi ile 4 farklı olayda vatandaşlardan yaklaşık 28 bin 129 TL çalan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

KAMERA KAYITLARINDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, elde edilen kamera görüntülerini inceleyerek zanlının 40 yaşındaki Hüseyin Y. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda şahsın farklı tarihlerde yaşanan üç yankesicilik olayının da faili olduğu belirlendi.

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Aynı yöntemle dört farklı olayda 4 bin 170 dolar (24 bin 769 TL), 150 euro (980 TL), 2 bin 380 TL ve 500 Türkmen manatı çaldan Hüseyin Y.’nin, Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde bir adreste olduğunu tespit eden ekipler, şahsı yaptıkları operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlının, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

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