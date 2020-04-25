28 gündür eşini göremeyen sağlıkçıdan eşine sürpriz

Rize'de, Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan ambulans şoförü İsmail Uzun, koronavirüs tedbirleri kapsamında 28 gün evine gidemedi.

ELİNDEKİ PASTAYLA EŞİNİN KARŞISINA ÇIKTI

Uzun, eşinin doğum günü nedeniyle gittiği evinin önünde havai fişekli kutlama yapıp, doğum günü pastası ile kapı zilini çaldı.

Eşini, elindeki pastayla gören Sultan Uzun, büyük mutluluk yaşadı.

"BURUK DA OLSA BİR SÜRPRİZ HAZIRLADIM"

Eşi ve çocuğuna hasret kaldığını söyleyen İsmail Uzun, “Bugün eşimin doğum günüydü. Buruk da olsa bir sürpriz hazırladım. Şimdi görevimin başına dönüyorum. İnşallah bir an önce bu günler geçer” dedi.