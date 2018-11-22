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28 yaşındaki kadın 41 yaş büyük üvey babasıyla evlendi

İngiltere'de, 28 yaşında olan Sarah isimli kadın, 14 yıl önce tanıştığı üvey babasıyla evlenerek herkesi şaşırttı.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 10:07..
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Tanıştıklarında 14 yaşında olan ve şu an 28 yaşında olan Sarah, kendinden 41 yaş büyük üvey babasına aşık oldu.

ANNESİNİN DÜĞÜNÜNDE TANIŞTILAR

Tanışmaları ise Sarah'ın annesi ve David'in düğünü sırasında gerçekleşti. O zaman Sarah annesinin nedimesiydi.

28 yaşındaki kadın 41 yaş büyük üvey babasıyla evlendi

ÇOK AZ GÖRÜŞTÜLER

Genç kadın, David'in annesi ile evli olduğu zamanlarda onlarla aynı evde yaşamadığını belirtti. Sarah bu evlilik sırasında, babasıyla yaşadığını daha sonra da koruyucu aileye verildiğini açıklarken, ikilinin bu süreçte çok az görüştüğünü aktarıyor. Ancak zaman içinde onları ziyaret eden Sarah ile üvey baba David'in iyi arkadaş olduğuna vurgu yapılıyor.

28 yaşındaki kadın 41 yaş büyük üvey babasıyla evlendi

İKİZ ÇOCUKLARI OLDU

David ise evliliğini bitirdikten sonra Sarah'a açıldığını ifade etti. Sarah, David'le 18'ine basar basmaz evlendi ve çift ikiz çocuk sahibi oldu.

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