Yurt genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, doğusu ile zamanla batı bölgelerin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batı, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz’in kıyı kesimleri, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

İL GENELİNDE EN YÜKSEK SICAKLIK

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı, zamanla iç kesimleri çok bulutlu 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu 11

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 5

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15



