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Afyonkarahisar'da bir haftadır aranan kadın ölü bulundu

Son olarak bir kamyon şoförü ile görüştüğü belirtilen kadının, cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

DHA | 18.02.2020 - 13:37..
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Afyonkarahisar'da bir kafetaryada çalışan ve eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam, 11 Şubat günü gece mesaiden çıktıktan sonra ortadan kayboldu.

Kendisinden bir daha haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelen bir ihbar üzerine harekete geçildi.

YANMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU

Bölgeye giden ekipler, Afyonkarahisar - Çobanlar kara yolu üzerinde, yol kenarındaki çukurda, vücudunun yarısı yanmış kadın cesediyle karşılaştı. Cesedin kayıp olan Dursiye Sağlam'a ait olduğu belirlendi. Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan incelemenin ardından Dursiye Sağlam'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da bir haftadır aranan kadın ölü bulundu

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, kaybolduğu gün Dursiye Sağlam'ın en son kamyon şoförü A.C. ile görüştüğünü belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı emniyetteki ifadesinde, D.S. ile ilişkisi olduğunu ayrılmak isteyince aralarında tartışma çıktığını, bu sırada kadını bıçaklayıp, öldürdüğünü itiraf etti. A.C., kadının tanınmaması için cesedini yaktığını da dile getirdi.

EV SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Durumdan haberdar olan ailenin, Kanlıca Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katındaki evini sessizlik kapladı.

Afyonkarahisar'da bir haftadır aranan kadın ölü bulundu

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