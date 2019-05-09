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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

İHA | 09.05.2019 - 12:15..
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Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

BONZAİ İLE YAKALANDILAR

Şahısların üzeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 6,88 gram bonzai maddesi, 2 adet lyrica sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ALINDILAR

Yakalananlardan 3 şüpheli şahsa ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan yasal işlem yapılırken 1 şüpheli şahsa da ’uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçlarından işlem yapıldı. Bir şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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