Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

BONZAİ İLE YAKALANDILAR

Şahısların üzeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 6,88 gram bonzai maddesi, 2 adet lyrica sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ALINDILAR

Yakalananlardan 3 şüpheli şahsa ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan yasal işlem yapılırken 1 şüpheli şahsa da ’uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçlarından işlem yapıldı. Bir şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.