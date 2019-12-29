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Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile Libya ve bölgesel sorunları konuştu.

Haber Merkezi | 29.12.2019 - 19:07..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

PUTIN DE MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Libya krizini görüştü.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Putin, Merkel ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Almanya ve Birleşmiş Milletler’in (BM) arabuluculuğu dahil krizin çözümünde siyasi ve diplomatik çabaların artırılmasının uygun olacağı vurgulandı.

Suriye meselesine de değinilen görüşmede, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesi ve Ukrayna üzerinden Avrupa’ya Rus doğal gaz transit anlaşması ile ilgili müzakere süreci de ele alındı.

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