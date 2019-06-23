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Kadıköy'de çıkan yangında anne ve baba öldü

7 katlı binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ölen çiftin engelli oğulları kurtarılabildi.

DHA | 23.06.2019 - 14:22..
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Bayer Caddesi, Şehir Meltem Özkılıç sokakta bulunan 7 katlı binanın 3 katından saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Daireden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ENGELLİ ADAM KURTARILDI, ANNE VE BABA ÖLDÜ

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda bina sakinleri mahsur kaldı. Dairede mahsur kalan 42 yaşındaki engelli Bora Çehreli ekipler tarafından kurtararak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla ve daireye girerek yangına müdahale etti. Alevler kısa süre söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Üst katta mahsur Kalan bir çocuk itfaiyenin merdiven aracıyla aşağıya indirilerek kurtarıldı.

Ekipler dairede yaptığı incelemede anne Ülker Çehreli (74) ve baba Behzat Barbaros Çehreli'nin (75) cansız bedenine ulaştı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kadıköy'de çıkan yangında anne ve baba öldü ViDEO

Kadıköy'de çıkan yangında anne ve baba öldü

Kadıköy'de çıkan yangında anne ve baba öldü

Kadıköy'de çıkan yangında anne ve baba öldü

Kadıköy'de çıkan yangında anne ve baba öldü

Kadıköy'de çıkan yangında anne ve baba öldü

Kadıköy'de çıkan yangında anne ve baba öldü

Kadıköy'de çıkan yangında anne ve baba öldü

Kadıköy'de çıkan yangında anne ve baba öldü

Kadıköy'de çıkan yangında anne ve baba öldü

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