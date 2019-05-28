taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0283
Euro
6.7398
Altın
1278.29
Borsa
86777.63
Gram Altın
248.023

Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, önündeki başka tıra çarptı.

DHA | 28.05.2019 - 19:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy mevkii Edirne istikametinde kaza meydana geldi.

Yolda seyir halinde olan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önündeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpan TIR'ın sürücüsü Sami Tufan hafif şekilde yaralandı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

1382
İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

709
Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialara videolu cevap verdi

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialara videolu cevap verdi

774
Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

827
Amerikan koleji öğrencilerinin trafikte mezuniyet kutlaması

Amerikan koleji öğrencilerinin trafikte mezuniyet kutlaması

296
Maltepe'de minibüs şoförü aracını yaktı

Maltepe'de minibüs şoförü aracını yaktı

125
CHP erken terhise karşı çıktı

CHP erken terhise karşı çıktı

256
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir