Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 yaralı

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy mevkii Edirne istikametinde kaza meydana geldi.

Yolda seyir halinde olan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önündeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpan TIR'ın sürücüsü Sami Tufan hafif şekilde yaralandı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.























