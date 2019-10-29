29 Ekim'de devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhuriyetin 96'ncı yılında devlet erkanı, soluğu Ankara Anıtkabir'de aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet erkanı da oradaydı.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir ziyaretinde; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı kabine üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları eşlik etti.

ATA'YA ÇELENK

Heyet, Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Erdoğan, Anıtkabir merdivenlerinden Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken, kendisine selam veren öğrencilere karşılık verdi. Misak-ı Milli Kulesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zat-ı alinizi ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla, yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun."