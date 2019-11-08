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29 Ekim'i kana bulama planı yapan DEAŞ'lılar tutuklandı

Cumhuriyet Bayramı'nda eyleme hazırlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan DEAŞ'lı 8 şüpheli cezaevine gönderildi.

DHA | 08.11.2019 - 20:37..
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Cumhuriyet Bayramı öncesinde eylem hazırlığında oldukları düşünülen 11 şüpheli güvenlik güçleri tarafından teknik takip sonucu gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde islemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanmıştı.

ÇALINTI ARAÇLA EYLEM YAPACAKLARDI

Şüphelilerden 8'i "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince sorgulamalarının ardından tutuklandılar.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, 29 Ekim tarihinde yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını çalıntı araçla ve temin edecekleri silahla eylem yaparak kana bulayacaklarının değerlendirildiği ifade ediliyordu.

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