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İstanbul'da icra sonrası araçlar ucuza satışa çıkarıldı

Bir kiralama şirketinin iflas etmesi sonrası yarı yarıya satışa çıkarılan araçlar, alıcılar için fırsat oldu.

İHA | 06.03.2019 - 16:44..
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İstanbul'da icra sonrası araçlar ucuza satışa çıkarıldı

Türkiye'de 26 bin araçlık filosu ile faaliyet gösteren Fleetcorp'un iflasıyla birlikte bünyesindeki araçlar, İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

1.3 MİLYAR LİRA BORÇLARI VAR

Alacaklı bankalara ve finans kurumlarına toplam 1.3 milyar lira borcu olan firmanın iflası ile birlikte, İstanbul'daki birçok otopark bu firmaya ait araçlarla dolma noktasına geldi.

Bünyesinde üst sınıftan alt sınıfa kadar birçok araca sahip olan firmanın araçları, her kesimden alıcıya sunuluyor.

BÜYÜK FIRSAT

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan internetten icra yoluyla araçları satan firmanın yetkilisi Caner Çakı, araç alacak olanlar için bunun büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

İstanbul'da icra sonrası araçlar ucuza satışa çıkarıldı

"HERKESE UYGUN BİR ARAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Çakı, Fleetcorp'un iflasını vermesinin ardından söz konusu araçların, değerlerinin yarı fiyatına satışa çıktığını belirtti ve şunları kaydetti: "Bir süre önce faaliyetlerine son veren Türkiye'nin en büyük araç kiralama şirketlerinden biri olan Fleetcorp, resmen iflas etti. Bu dev kiralama şirketinin araçları, yarı fiyatına satışa çıkmış durumda. Bu araçlar, alıcılar için bulunmaz bir fırsattır. Bu araçların satışları için ne kadar çok başvuru olursa o kadar iyi olacağını düşünüyorum.

İhaleye girecek olan vatandaşlarımız, mutlaka bu araçları piyasa değerinin altında alacaktır. Bu arada 26 bin araçlık bir filodan bahsediyoruz ve bu filonun değeri bir servettir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes ihaleye katılabilir. Araç almak isteyenler konuyla ilgili bilgileri sitemizi ziyaret ederek alabilirler. 26 bin araçlık filodan herkese uygun bir araç olduğunu düşünüyorum."

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