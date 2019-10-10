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Hamsinin fiyatı düştü

Av sezonunun açılmasıyla birlikte kilogramı 20 lira olan hamsi bugün 10 liraya satılıyor.

İHA | 10.10.2019 - 13:54..
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1 Eylül'de av sezonunun açılmasıyla balık avı tüm hızıyla devam ediyor.

20 LİRADAN 10 LİRAYA DÜŞTÜ

Sezonun açılmasıyla da balık tezgahları hamsiyle dolup taşmaya başladı. Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan hamsinin kilogramı 20 liradan 10 liraya kadar düşüş gösterdi.

Hamsinin fiyatı düştü

FİYATLARIN DAHA DA DÜŞECEĞİ UMUT EDİLİYOR

Balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının gün geçtikçe düşeceği, tezgahlarda balıkların artacağını ve fiyatlarının daha da düşeceğini umut ediyor.

Hamsinin fiyatı düştü

BALIKÇILAR MEMNUN

Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hamsi, İnebolu tarafında avlanıyor. Yavaş yavaş hamsi Sinop’a doğru geliyor. Geçen hafta hamsinin kilosu 20 liraydı. Bolluğu artmaya başlayınca yerli hamsinin kilosu 10 liraya geriledi. Havalar soğumaya başladı. Balık daha da artacaktır. Hamsiler yerli, canlı canlı geliyor.“ dedi.

Hamsinin fiyatı düştü

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