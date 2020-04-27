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292 Türk vatandaşı Katar’dan İzmir'e getirildi

Katar'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen 292 Türk vatandaşı, Celal Bayar Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan öğrenci yurduna yerleştirildi.

DHA |
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292 Türk vatandaşı Katar’dan İzmir'e getirildi

 

Koronavirüs nedeniyle, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının ülkeye getirlimesi çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Katar'da bulunan 292 Türk İzmir'e gitirildi.

292 kişi Manisa'da Celal Bayar Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu Muradiye Yurdu'na yerleştirildi.

Otobüslerden 10 kişilik gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak indirilen vatandaşlar AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptıkları sağlık kontrollerin ardından yurtta bulunan odalara yerleşti.

İzmir'e Katar’dan 292 Türk vatandaşı getirildi (2) -1

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Her türlü ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan vatandaşların odalarına bireysel temizlik ve bakım malzemeleri de bırakıldı. Burada 14 gün karantina altında tutulacak vatandaşların çevre güvenliği ise jandarma ekiplerince sağlanıyor.

İzmir'e Katar’dan 292 Türk vatandaşı getirildi (2) -2



İzmir'e Katar’dan 292 Türk vatandaşı getirildi (2) -3

İzmir'e Katar’dan 292 Türk vatandaşı getirildi (2) -4

İzmir'e Katar’dan 292 Türk vatandaşı getirildi (2) -5

İzmir'e Katar’dan 292 Türk vatandaşı getirildi (2) -6

İzmir'e Katar’dan 292 Türk vatandaşı getirildi (2) -7

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