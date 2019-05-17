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Ankara'da doğal gaz hattında patlama

Ankara’nın Keçiören İlçesinde iddiaya göre bir inşaat alanının koruma bariyerlerinin çökmesi sonucu doğal gaz patlaması meydana geldi.

İHA | 17.05.2019 - 06:25..
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Olay, dün saat 21.00 sularında Ankara’nın Keçiören İlçesi Şefkat Mahallesi Felek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 60’ıncı sokakta bulunan inşaat alanının koruma bariyerleri düşmesi sonucu doğal gaz borusu patladı.

Ankara'da doğal gaz hattında patlama

DOĞAL GAZ BORUSUNDA PATLAMA

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler önlem amaçlı çevredeki binaların doğal gaz vanalarını kapattı.

Başkent’te çöken bariyerler doğalgaz borusunu patlattı VİDEO

Yaşanan olay üzerine bölgeye gelen belediye yetkilileri çevrede incelemelerde bulundu. Bir kepçe vasıtasıyla çöken kısımlara dolgu ve destek yapıldı. Patlama sonucu binalarından çıkan vatandaşlar olan biteni yakından takip etti.

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