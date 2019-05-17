Ankara'da doğal gaz hattında patlama

Ankara’nın Keçiören İlçesinde iddiaya göre bir inşaat alanının koruma bariyerlerinin çökmesi sonucu doğal gaz patlaması meydana geldi.

Ankara’nın Keçiören İlçesinde iddiaya göre bir inşaat alanının koruma bariyerlerinin çökmesi sonucu doğal gaz patlaması meydana geldi.

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Engellilerin askerlik sevinci

Zihinsel ve bedensel engelleri dolayısı ile bugüne kadar askerlik yapamayan engelli vatandaşlar "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.