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ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercihleri, 20 Aralık'a kadar ÖSYM'ye bildirilecek.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 13:18..
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Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için KPSS-2018/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı.

20 ARALIK SON TARİH

Adaylar tercihlerini 20 Aralık'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 20 Aralık gecesi saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu

ARANAN ŞARTLAR

Adayların, ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

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