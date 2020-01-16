Hakkari şehitlerine veda

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Bayrak Tepe Üs Bölgesi'nde, bölücü terör örgütü mensuplarının sızma noktalarına karşı yaptırılan el bombası atış eğitiminde kaza sonucu el bombası patlamıştı.
Kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan ve Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi için, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda veda töreni düzenlendi.
NAAŞLARI ARKADAŞLARININ OMZUNDA
Şehitlerin naaşlarının tören alanına getirilerek saygı duruşunun ardından, şehitlerin öz geçmişleri okundu. Daha sonra Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dualar okundu. Şehitlerin naaşları, arkadaşlarının omzunda ambulansa taşındı. Van'a götürülecek cenazeler, buradan uçakla memleketlerine gönderilecek.