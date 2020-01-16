Hakkari şehitlerine veda

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Kendisine çok benzeyen kişi, ikizi çıktı

Endonezya’da Nabila Az-Zahra’nın sosyal medyada tanıştığı ve kendisine çok benzeyen Nadya Elvira, ikiz kardeşi çıktı. Nabila, 16 yıl önce evlatlık olarak başka bir aileye verildiğini öğrendi.