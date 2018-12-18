İkinci evim dediği iş yerinden gelin çıktı

Düğün öncesi baba evinin yanı sıra işyerinden de gelin çıkmak isteyen Merve Çakır'a ve damat adayı Süleyman Guruş’a (25), iş yeri yönetici ve çalışanları tarafından sürpriz hazırlandı.

GELİNLİKLE SÜT DOLDURUP EKMEK POŞETLEDİ

Gelin arabasıyla geldiği iş yerinde, gelinlikle süt doldurarak, ekmek poşetleyen Çakır’a ustası tarafından da kasaplık kursunda, hak ettiği kalfalık belgesi hediye edildi. Merve Çakır, iş arkadaşlarıyla vedalaşırken, pasta ve konfetilerle uğurlandı.

Gelin ve damat işyeri önünde de davul-zurna eşliğinde oyun oynadı.

İŞ YERİNDE AİLE GİBİYİZ

Yaklaşık 2 yıldır iş yerinde severek çalıştığını ve çalışma arkadaşlarıyla aile gibi olduklarını söyleyen Merve Çakır, bu nedenle iş yerinden gelin olarak çıkmak istediğini belirtti.

İş yerinden memnun bir şekilde ayrıldığını ifade eden Çakır, "Ben burada gönül rahatlığıyla çalıştım. Gönül rahatlığıyla satışımı yaptım. İçimden gele gele yaptım. Mutluyum. Tüm iş arkadaşlarımdan memnunum. Umarım onlar da benden memnun kalmışlardır" dedi.

"MERVE'NİN İSTEĞİNİ KIRMADIK"

İşletmenin yöneticisi olan Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen de iş yeri çalışanı Merve Çakır’ın isteğini kırmadıklarını söyledi.

Merve’yi dünya evine göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özen, "Kendisi baba evinden gelin çıktıktan sonra ikinci evi gördüğü iş yerinden de gelin çıkmak istedi.

Bu isteği bizi çok mutlu etti. İş yerimizde aile ortamı yaratılmış demek ki. Kendisini buranın bir parçası olarak görmüş. Buranın müdürünü, babası ve abisi kadar sevmiş.

Bizleri de aynı şekilde sevmiş. Kendisi burada iş yerini çok sahiplendi. Burada nasıl iyi bir personel olduysa, ailesine de iyi bir eş olacağından şüphemiz yok. Mutluluklar diliyoruz" diye konuştu.