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2'nci kattan düşen çocuğu çamaşır ipi kurtardı

Samsun’da, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk, alt kattaki balkonda bulunan çamaşır ipine takılması üzerine kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İHA | 27.07.2019 - 14:22..
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İlkadım ilçesinde 2'nci katta bulunan evlerinin balkonunda oynayan down sendromlu olduğu öğrenilen Toprak K., balkon korkulukları arasından beton zemine düştü.

Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince küçük çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÇAMAŞIR İPİNE TAKILDI

Küçük çocuk 2'nci katın balkonundan düştüğü sırada ise birinci katın balkonunda bulunan çamaşır ipine takıldı. Bu nedenle hızı azalan küçük çocuk kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

2'nci kattan düşen çocuğu çamaşır ipi kurtardı

2'nci kattan düşen çocuğu çamaşır ipi kurtardı

2'nci kattan düşen çocuğu çamaşır ipi kurtardı

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