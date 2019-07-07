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3 Afgan, 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

Afganistan uyruklu üç kişi, vatandaşları M.A.N. (14) adlı erkek çocuğuna, bıçak zoruyla evlerine götürüp, cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

DHA | 07.07.2019 - 13:25..
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Konya'nın Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'nde, mezbahada çalışan Afganlar Kamaloddın A., Mansour K. ile Müşteva M., aynı iş yerinden tanıdıkları ve vatandaşları olan M.A.N. ile yolda karşılaştı.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜ ÇEKTİLER

Afganlar, iddiaya göre, M.A.N. adlı erkek çocuğunu bıçak zoruyla evlerine götürüp, cinsel istismarda bulundu. Şüpheliler, bu anlarda, cep telefonu kamerasıyla görüntü de çekti. M.A.N., video kendisine izletilip, şikayetçi olmaması için şantaj yapılmasına rağmen polise gitti.

3 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuğun emniyette yaşadıklarını anlatması üzerine, 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kamaloddın A., Mansour K. ile Müşteva M.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.3 Afgan, 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Cinsel istismarı doğrulayan Afganların, suçu birbirinin üzerine atmaya çalıştığı da öğrenildi. Kamaloddın A., Mansour K. ile Müşteva M., 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'şantaj' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

3 Afgan, 14 yaşındaki çocuğu istismar etti


3 Afgan, 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

3 Afgan, 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

3 Afgan, 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

3 Afgan, 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

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