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3 arkadaşın yaptığı tekne suya indirildi

Zonguldak'ta tekne yapmayı başaran 3 arkadaş toplamda 100 bin lira harcadı.

DHA | 08.06.2019 - 21:59..
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Zonguldak Ereğli'de fotoğrafçılık yapan Murat Demir, amatör olarak uğraştığı balıkçılığın ardından ilk olarak tekne maketi yaptı. Demir, maketi tamamladıktan sonra çocukluk arkadaşları Aydın Akbayrak ve Kubilay Genç'e gösterdi. 3 arkadaş, maketteki tekneyi üretmeye karar verdi.

3 arkadaşın yaptığı tekne suya indirildi

Tekne üretimi hakkında bilgileri olmayan arkadaşlar, yaptıkları araştırmanın ardından 8 ay önce teknenin yapımına başladı. 3 arkadaş, tamamladıkları tekneye isim olarak 'GAZİ M.K.A.' yazdırdı.

3 METRE GENİŞLİĞİNDE

Kontrplak, kompozit ve fiber malzemeden yapılan 3 metre genişliğindeki tekne, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun da katılımıyla denize indirildi. Vinçle denize indirilen tekne ile test sürüşü yapıldı.

3 arkadaşın yaptığı tekne suya indirildi

Kaymakam Çorumoğlu, tekneyi yapılışından beri takip ettiğini belirterek, "Arkadaşlarla teknenin suya indirileceği zaman benimde haberimin olmasını istemiştim. Bugün de denemesini yapıyorlar. İnşallah hayırlı olur. Bir emek sarf ettiler. Uzunca bir zamandır da uğraşıyorlar. Güzel ve şık bir tekne olmuş" dedi.

3 arkadaşın yaptığı tekne suya indirildi

100 BİN LİRA HARCADILAR

8 aydır emek verdiği teknesi denize indirilen Murat Demir, çok mutlu olduğunu belirterek, "Yıllardır denizle haşır neşiriz. Küçük bir kayığımız var ama onunla çok rahat edemiyorduk. Daha böyle kapsamlı daha kalabalık gidebileceğimiz maliyeti düşük olsun ve kendimiz yapalım dedik. Teknenin yapımı yaklaşık 7-8 ay sürdü. Ancak çok yoğun çalışarak geçirmedik zamanı. Düzenli olarak çalışsak 3 ayda bitirebileceğimiz bir çalışmaydı. Yaklaşık olarak bize maliyeti 100 bin lira civarında oldu" dedi.

3 arkadaşın yaptığı tekne suya indirildi

3 arkadaşın yaptığı tekne suya indirildi

3 arkadaşın yaptığı tekne suya indirildi

3 arkadaşın yaptığı tekne suya indirildi

3 arkadaşın yaptığı tekne suya indirildi

3 arkadaşın yaptığı tekne suya indirildi

3 arkadaşın yaptığı tekne suya indirildi

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