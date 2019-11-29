3 ay önce yaraladığı ortağını hapisten çıkınca yine vurdu

Konya’da, 3 ay önce oto galerici eski ortağı Mehmet Durmaz’ı tabancayla vurarak yaralayan Tuğrul Uğurlu (40) 20 gün önce tahliye oldu.

65 gün tutuklu kaldığı cezaevinden çıkan Uğurlu, Durmaz'ı dün de 9 yerinden vurarak, ağır yaraladı.

ARALARINDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Cevherhan Sokak’ta bulunan bir sitede, aralarında alacak verecek meselesinden husumet olan eski ortaklardan Durmaz, dün akşam saatlerinde Uğurlu’nun yöneticiliğini yaptığı siteye geldi.

İkilinin arasında başlayan tartışmada Durmaz cebinden çıkardığı muşta ile Uğurlu’nun başına vurdu. Uğurlu da belinden çıkardığı tabancayla Durmaz’a ateş etti.

Ortağını bu kez 9 yerinden vurdu VİDEO

TABANCANIN TUTUKLUK YAPMASI DURDURMADI

Sitenin güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, İlker Tuğrul Uğurlu, peş peşe ateşlemesi üzerine tutukluk yapan tabancasını yeniden çalıştırarak, kurşun yağdırdı.

2 KİŞİYİ YARALADI

Durmaz’ın iki bacağı ile kollarına 9 kurşun isabet etti. Beraberinde bulunan arkadaşı Bahattin Çetinkaya (38) da karnından vuruldu. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

''BABAMI DÖVÜYORLARDI''

İlker Tuğrul Uğurlu ise emniyete giderek polise teslim oldu. Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Uğurlu, basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna "Babamı dövüyorlardı, ben de vurdum" yanıtını verdi.



















