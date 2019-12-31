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3 aydır bırakıldığı otoyol kenarında sahibini bekliyor

Rusya'da, sosyal medya kullanıcıları, sahibi tarafından terk edilen köpek için yetkililerden yardım istedi.

DHA | 31.12.2019 - 10:29..
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Rusya’nın Krasnoyarsk ile Kansk birbirine bağlayan Kuskun kasabası yakınlarındaki otoyolda 3 ay önce bırakılan köpek, bırakıldığı noktada sahibinin geri gelmesini bekliyor.

3 AY ÖNCE SAHİBİ TARAFINDAN BIRAKILMIŞ

Yerel medyaya konuşan çevre halkı, köpeğin 3 ay önce sahibi tarafından otoyol kenarına bırakıldığını ve köpeğin bakımı ile ilgilenen insanlardan korktuğunu söyledi.

Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları, yetkililere seslenerek köpeğin bir barınağa alınmasını ya da sahiplendirilmesini talep etti.

3 aydır bırakıldığı otoyol kenarında sahibini bekliyor ViDEO

HACHIKO’YA BENZETİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları, otoyol kenarında sabırla sahibini bekleyen köpeği Haçiko’ya benzetti. Haçiko, sahibinin her gün işe giderken bindiği metro istasyonu olan Shibuya Metro İstasyonu'nun kapısında 9 yıl boyunca dönmesini beklemiş, 1935'te, 11 yaşındayken metronun kapısında beklerken ölmüştü.

3 aydır bırakıldığı otoyol kenarında sahibini bekliyor

3 aydır bırakıldığı otoyol kenarında sahibini bekliyor

3 aydır bırakıldığı otoyol kenarında sahibini bekliyor


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