3 ayrı sahte para birimi basan 5 kişi yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü Mali Büro ekipleri; sahte belge, Türk Lirası, ABD doları ve Irak dinarı basanlara yönelik çalışma başlattı.

SAHTE PARA HAZIRLAMAK İÇİN HER ŞEYE SAHİPLERDİ

Ekiplerin Gaziantep'te matbaaya yaptığı operasyonda, sahte para basan 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Matbaada yapılan aramada ise sahte para baskısında kullanılan kalıplar, soğuk mühür, hologram, bilgisayar, yazıcı, fotoğraf kesme makinesi, banknot şerit ve toz boya baskı makinesi ele geçirildi.

Matbaada ayrıca sahte çipli kimlik kartı, sürücü belgesi ve polis kimliği basımında kullanılan kalıplar da bulundu.

KAÇAK SUÇLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ç.'nin sahte kimlik taşıdığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, başkasına ait banka ve kredi kartlarının kullanılması, tehdit ve sahtecilik' suçlarından toplam 19 kaydının olduğu ve 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Sahtecilikte kullanılan malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.



