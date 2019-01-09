3 bin 400 yıllık dünyanın en eski şarkısı

Aybüke SENGİR/ [email protected]

Dünyanın bilinen en eski şarkısı, literatürde geçen adıyla “Bir Hurri İlahisi”, 1950′li yılların başında Suriye’nin kuzeyine denk gelen Ugarit şehrinde tabletlerin üzerinde keşfediliyor. Milattan önce 14. yüzyıla dayanan toprak tabletlerden çıkan notalar, şarkının birazdan dinleyeceğiniz yorumu üzerinde tam 15 yıl çalışarak 1972 senesinde üretiliyor. Yapılan çalışmalar sonucunda bu tabletlerden sadece biri notaya dökülerek, müzik enstrumanlarıyla çalınabilecek duruma getirilebildi.

KRALİÇE İÇİN BESTELENEN ŞARKI

Arkeologların yoğun araştırma ve titiz çalışmalarına göre şarkının Ugarit kraliçesi Nikkal için bestelendiği ortaya çıkıyor. Nikkal, Ugarit inancına göre ‘Meyve Tanrıçası’ ve aynı zamanda Ay Tanrısı Yarikh’in de eşi. Ugarit Uygarlığı M.Ö. Suriye’nin Ras Shamra bölgesinde yer alan dünyanın en eski uygarlıklarından biri. Uygarlığın depremle yerle bir olmuş olabileceği düşünülüyor, tarih sahnesindeki rolü de çok fazla.

3 BİN 400 YILLIK MELODİ

Ugarit harabelerinde ortaya çıkan kil tabletler uygarlık tarihi açısından da büyük bir öneme sahip. California Üniversitesi profesörü ve Berkeley Antropoloji Müzesi’nin küratörü Anne Draffkorn Kilmer, M.Ö. 14 yüzyıla dayanan tabletleri 15 yıl boyunca çözmeye çalıştı. Çivi yazısıyla yazılmış 36 tablet, gün ışığına çıkarıldıktan sonra arkeologlar tarafından “Hurri İlahisi” adı verildi. Asuroloji profesörü Kilmer’a göre tabletlerde yer alan melodi 3 bin 400 yaşında.

(Şarkının bulunduğu tapınağın girişi)

9 TELLİYLE ÇALINIYOR

Kilmer’a göre; tapınakta keşfedilen tabletlerde ilahilerin bugünkü arp ya da lir olduğu düşünülen 9 telli “sammum” ile nasıl çalınacağına dair bilgiler de yer alıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bu nota tabletleri Suriye’de, Ulusal Şam Müzesi’nde sergileniyor. “Hurri İlahisi” tabletlerinin gün ışığına çıkması, müzikoloji dünyasını sarsan bir devrimi yarattı ve müziğin orijinali tartışmalarında ekseni Orta Doğu’ya kaydırdı.

PARÇANIN ÇÖZÜLMÜŞ ŞİMDİKİ HALİ

Yeniden canlandırılan bu şarkıda dijital bir enstrüman olan midi klavye kullanılıyor. Elbette Sümerlerin kullandığı enstrümandan çok farklı olan bu enstrüman yine de bu ilginç kompozisyona dair bir fikir edinmemizi sağlıyor. Diğer yandan parçanın ritminin yalnızca bir tahmine dayandığını da unutmamak gerekiyor. 3 bin 400 yıllık dünyanın en şarkısı “Hurri İlahisi”ni aşağıdaki videodan dinleyebilirsiniz.

3 bin 400 yıllık dünyanın en eski şarkısı ViDEO

MÜZİĞİN KÖKENİ DOĞU MU BATI MI?

Tapınakta keşfedilen 36 müzikal yazıttan yalnızca biri çalınabilecek durumda, diğerlerinde yer alan nota ve açıklamalar iyi derecede okunamıyor. Bu tabletlerin gün yüzüne çıkmasıyla, müzik kültürünün bir hayli önemli olduğu Batı dünyası dahil olmak üzere, müziğin kökeninin Orta Doğu olabileceği düşüncesi daha da güçlendi.

Aynı şarkının Michael Levy tarafından, farklı bir lirle yapılan yorumunu aşağıda dinleyebilirsiniz.

3 bin 400 yıllık şarkının farklı bir yorumu ViDEO

