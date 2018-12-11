3 bin yıllık Kral 2. Şuppiluliuma heykeli

Hitit İmparatorluğu’nun en önemli kralı Şuppiluliuma’nın heykeli, kocaman gözleriyle canlı gibi bakıyor. Komik ve karikatürist görüntüsüyle bizi merak ettirdi ve Aktüel Arkeoloji dergisi sorularımızı yanıtladı.

Aktüel Arkeoloji dergisinin Yazı İşleri Müdürü Murat Nağış, heykelin gizemini anlattı. Komik gözlere ve minyatür boyuta sahip heykelin gözleri, özel olarak vurgulanmaya çalışılmış. Bir elinde mızrak, bir elinde başak tutması ise; hem savaşmayı hem de üretmeyi, kendi halkı için prensip olarak kabul ettiğini simgeliyor.

MIZRAK SAVAŞI, BUĞDAY İSE ÜRETMEYİ TEMSİL EDİYOR

Hatay Tell Tayinat Höyüğü, 2012 kazı çalışmasında, anıtsal giriş kapısında anıtsal iki eser bulunuyor. Düz saçlı sakallı figür, beyaz ve siyah taşlardan yapılmış, oldukça güzel korunabilmiş kakma gözler ile komik ve şaşkın bir halde size bakan bir heykel. Dirseklerden öne doğru bükülmüş kolların, her ikisinde de aslan başı ile süslenmiş iki bileklik var. Sağ elde bir mızrak, sol elde ise buğday demeti tutuyor. Mızrak savaşın, buğday ise dönemin geçim ve yaşam kaynağı olarak tarım kültürünün göstergesi kabul ediliyor.Ayrıca göğsünde yarım ay biçiminde de bir takı bulunuyor.

Heykelin arkasında yer alan Kral Şuppiluliuma’nın seferlerinin ve başarılarının kaydedildiği uzun bir hiyeroglif Luvice yazıt, heykelin kimliğine ilişkin önemli bir ipucu sunuyor.

KENTİ KORUMAK İÇİN DİKİLEN HEYKELLER

Heykel ya da Kral, tanrısal bir 'gardiyan' ya da toplumun 'bekçisi' rolünde, kentin merkezinde yer alan anıtsal girişinde kapısında kenti koruması için yapılmış. Geç Hitit yerleşimlerinde yaygın olarak hükümdarlık kentlerinin kapılarında; kenti korumak için aslan, sfenks ya da anıtsal insan heykelleri, anıtsal yolu süslemek ve kenti düşmanlardan korumak için kullanılır.

HEYKELLER BUGÜNE REHBERLİK YAPIYOR

MÖ 9. ve 8. yüzyıllarda, kabartmalarıyla birlikte dekore edilmiş anıtsal kapılar, hükümdarlık gücünü meşrulaştırmak için oldukça önem taşıyor. Kapı kabartmaları ayrıca birbirini takip eden öyküler içerir ve iki dünya arasında bağ kurarak hizmet eden kralla birlikte, dünyada rehberlik yapardı. Heykel ve anıtsal yol, MÖ 738’deki Asur saldırısı ile ele geçen kent ile birlikte tahrip edilmiş görünüyor.