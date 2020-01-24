3 bin yıllık mumyanın sesi hayata döndürüldü

Bilim insanları, Antik Mısır’ın Waset şehrinde rahiplik yapan ve XI. Ramses’in hükümdarlığı sırasında yaşadığı belirtilen Nesyamun isimli rahibin sesini 3 bin yıl aradan sonra hayata döndürdü.

ÜÇ BOYUTLU YAZICI İLE SES KOPYALANDI

Araştırmacılar, bir CT tarayıcısıyla rahibin ses yolunun fotoğrafını elde etti ve daha sonra elde ettikleri veriler aracılığıyla üç boyutlu yazıcı kullanarak ses yolunu kopyaladı.

Kullanılan teknolojiler sayesinde araştırmacılar ‘e’ sesli harfi benzeri bir ses elde etmeyi başardı.

3 bin yıllık mumyanın sesi yeniden hayata döndürüldü İZLE

YUMUŞAK DOKU KORUNDU

Araştırmacılar şarkı söylemeyi de içeren dini ritüeller için güçlü bir ses ihtiyaç duyduğu belirtilen Nesyamun isimli rahibin sesini, yumuşak dokunun çok iyi korunup, bozulmamış olması sayesinde hayata döndürebildiklerini açıkladı.

RAHİBİN İSTEĞİYDİ

Öte yandan araştırmacılar, mumyaların ‘nesne’ olarak ele alınmayıp, bir zamanlar yaşamış insanların kalıntıları olarak ele alındıkları için Nesyamun isimli rahibi ‘konuşturmanın’ etik olup olmadığını da sorguladıklarını belirtti. Ancak araştırmacılar, rahibin tabutunda buldukları yazıt nedeniyle rahibin isteğinin sesinin yeniden duyulması yönünde olduğunu düşündüklerini ve bu yüzden de sesi hayata döndürdüklerini açıkladı.

HASTANEDEN İLK KARE

Ayrıca, Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada mumyanın yeniden hayata döndürülen sesi de yer alırken, Leeds Museums and Galleries de mumyanın, araştırma sırasında hastaneden fotoğrafını paylaştı.