taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9447
Euro
6.5621
Altın
1558.97
Borsa
121488.57
Gram Altın
298.036
Bitcoin
50026.59

3 bin yıllık mumyanın sesi hayata döndürüldü

Bilim insanları, 3 bin yıllık mumyalanmış Mısırlı bir rahibin ses yolunu üç boyutlu yazıcı ile kopyalayarak rahibin sesini hayata döndürmeyi başardığını duyurdu.

DHA | 24.01.2020 - 14:37..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Bilim insanları, Antik Mısır’ın Waset şehrinde rahiplik yapan ve XI. Ramses’in hükümdarlığı sırasında yaşadığı belirtilen Nesyamun isimli rahibin sesini 3 bin yıl aradan sonra hayata döndürdü.

3 bin yıllık mumyanın sesi hayata döndürüldü

ÜÇ BOYUTLU YAZICI İLE SES KOPYALANDI

Araştırmacılar, bir CT tarayıcısıyla rahibin ses yolunun fotoğrafını elde etti ve daha sonra elde ettikleri veriler aracılığıyla üç boyutlu yazıcı kullanarak ses yolunu kopyaladı.

Kullanılan teknolojiler sayesinde araştırmacılar ‘e’ sesli harfi benzeri bir ses elde etmeyi başardı.

3 bin yıllık mumyanın sesi yeniden hayata döndürüldü İZLE

YUMUŞAK DOKU KORUNDU

Araştırmacılar şarkı söylemeyi de içeren dini ritüeller için güçlü bir ses ihtiyaç duyduğu belirtilen Nesyamun isimli rahibin sesini, yumuşak dokunun çok iyi korunup, bozulmamış olması sayesinde hayata döndürebildiklerini açıkladı.

3 bin yıllık mumyanın sesi hayata döndürüldü

RAHİBİN İSTEĞİYDİ

Öte yandan araştırmacılar, mumyaların ‘nesne’ olarak ele alınmayıp, bir zamanlar yaşamış insanların kalıntıları olarak ele alındıkları için Nesyamun isimli rahibi ‘konuşturmanın’ etik olup olmadığını da sorguladıklarını belirtti. Ancak araştırmacılar, rahibin tabutunda buldukları yazıt nedeniyle rahibin isteğinin sesinin yeniden duyulması yönünde olduğunu düşündüklerini ve bu yüzden de sesi hayata döndürdüklerini açıkladı.

3 bin yıllık mumyanın sesi hayata döndürüldü

HASTANEDEN İLK KARE

Ayrıca, Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada mumyanın yeniden hayata döndürülen sesi de yer alırken, Leeds Museums and Galleries de mumyanın, araştırma sırasında hastaneden fotoğrafını paylaştı.

3 bin yıllık mumyanın sesi hayata döndürüldü

İlginizi Çekebilir
İğne balığı saldırısında bir çocuk yaralandı
Endonezya'da balık tutmaya çalışan bir çocuk, boynuna saplanan iğne balığı ile birlikte ameliyata alındı.
Hayvanat bahçesinde aynı hat üzerinde yürüyen kurt
İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada yayınlanan kurdun görüntülerine, izleyenlerden tepki yağdı.
Safranbolu'da kar tarihi konakları beyaza bürüdü
Karabük'ün yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken en önemli ilçelerinden biri olan Safranbolu'da, kar manzaraları objektiflere yansıdı.
Sahibinin komutlarına uyan buzağı
Rize'nin Karayemiş köyünde, 22 yaşındaki Memiş Fil'e ait 5 aylık buzağının, sahibinin komutlarına uyması görenleri hayrete düşürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

468
Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

282
Erdoğan Türk-Alman Üniversitesi töreninde

Erdoğan Türk-Alman Üniversitesi töreninde

149
Çinlilerin yediği mide bulandırıcı yemekler

Çinlilerin yediği mide bulandırıcı yemekler

415
Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması

182
ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

137
Merkel'den Türkiye için Nazi dönemi ve Suriye karşılaştırması

Merkel'den Türkiye için Nazi dönemi ve Suriye karşılaştırması

134
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir