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3 boyutlu baskı ile gözenekli insan dokuları üretildi

Bilim insanları, nefes alabilen gözeneklere sahip dokular üretmeyi başardı.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 11:30..
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3 boyutlu baskı teknolojisi, her geçen gün gelişerek yeni bilimsel araştırmalarda kullanılıyor ve heyecan verici tıbbi olanakların yolunu açıyor. Bu tıbbi olanakların başında ise 3 boyutlu baskı tekniği ile biyobaskı kullanılarak, tam fonksiyonel organların üretilmesi hayali geliyor. Bu hayali gerçekleştirmek için ise araştırmacılar, birçok çalışma yapıyor. Son gelen haberler ise umut verici nitelikte.

GÖZENEKLİ DOKULAR

Araştırmacılar, kemik ve kıkırdak gibi laboratuar yapımı dokular oluşturma hedefinde büyük bir ilerleme kaydettiler. Hücreleri sağlıklı tutan gözenekli dokular üretme yöntemi geliştiren bilim insanları, bu gözenekler ile besin ve oksijen dolaşımını sağlıyor. Bu işlemde ise şaşırtıcı bir şekilde deniz yosunu kullanılıyor.

3 boyutlu baskı ile gözenekli insan dokuları üretildi

Bu yeni yöntem, insan kök hücrelerinin alınmasını ve bunların deniz yosunundan elde edilen bir sodyum aljinat materyali ile karıştırılmasını içeriyor. Daha sonra bu karışım, çözündükten sonra nefes alabilen küçük gözenekler bırakan parçacıklara basılabiliyor. Bu parçacıklar, teller halinde bir araya getirildiğinde doku parçacıkları oluşturulabiliyor. Bu dokular, hangi hücrelere bağlı olduklarına bakılarak, kemik ya da kıkırdak içine yerleştirilebiliyor.

GELECEK İÇİN ÖNEMLİ OLABİLİR

Projede çalışan ekip, aynı tekniğin kas, yağ ve diğer doku çeşitlerini oluşturmak için nasıl kullanılabileceğini de araştırıyor. Ancak bu çalışmaların gelecek adına ümit verici olabilmesi için yapılması gereken daha çok şey var. Araştırmacılar, daha büyük ölçekli baskı yapılmasını mümkün kılacak bir yöntem geliştirebilirse,  3 boyutlu biyobaskı alanında ileriye dönük önemli bir adım atılabilir.


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