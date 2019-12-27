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Otobüsten düşen 3 çocuk annesi kadın öldü

Karabük'te, 2 gün önce hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşerek yaralanan talihsiz kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA | 27.12.2019 - 11:59..
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Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde Behçet Ferhat A. yönetimindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünde bulunan 44 yaşındaki Satiye Yılmaz, otobüs virajı döndüğü sırada açılan arka kapıdan elindeki poşetlerle yola savruldu.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Satiye Yılmaz'a ilk müdahalede bulundu.

Kapı kırıldı, talihsiz kadın otobüsten düştü İZLE

ÇÜRÜYEN KAPI AÇILDI

Satiye Yılmaz, yakındaki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde, otobüsün arka kapısının çürümesi sonucu kapıyı tutan milin koptuğu, menteşeden ayrılıp yatağından çıktığı ve bu nedenle kapının açıldığı tespit edildi. Otobüs, incelenmek üzere otoparka çekildi.

Otobüsten düşen 3 çocuk annesi kadın öldü

DÜN GECE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedaviye alınan evli ve 3 çocuk annesi Satiye Yılmaz, dün gece yaşamını yitirdi. 100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camii imamı Muhamed Yılmaz'ın eşi olan Satiye Yılmaz'ın ölümü yakınlarını üzerken, otobüs şoförü B.F.A. ile aracın sahipleri O.D. ve C.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakıldı.

Otobüsten düşen 3 çocuk annesi kadın öldü

Otobüsten düşen 3 çocuk annesi kadın öldü

Otobüsten düşen 3 çocuk annesi kadın öldü

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