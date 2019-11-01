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3 çocuk apartman girişine terk edildi

Konya'da bir apartmanın giriş katında; biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarında kız çocuğu, terk edilmiş bulundu. Hastanede tedavi altına alınan çocukların Suriye uyruklu olduğu belirtiliyor.

DHA | 01.11.2019 - 16:39..
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Konya'nın Karatay ilçesine bağlı, çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Şükran Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulundu.

3 çocuk apartman girişine terk edildi

3 çocuk apartman girişine terk edildi VİDEO

ALT BEZLERİNİ SAĞLIK EKİPLERİ DEĞİŞTİRDİ

Terk edilen bebekler ile çocuğu gören apartman sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık görevlileri, biri kız olan ikizler ile çocuğun üzerini ve alt bezlerini değiştirdi. Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi.

3 çocuk apartman girişine terk edildi

SURİYE UYRUKLU ÇOCUKLAR

Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen bebekler ve çocuk ambulansla, Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Mama yedirilen ikizler ile kız çocuğunun Suriye uyruklu olduğunu değerlendiren polis, terk eden aileyi bulmak için çalışma başlattı.

3 çocuk apartman girişine terk edildi

3 çocuk apartman girişine terk edildi

3 çocuk apartman girişine terk edildi

3 çocuk apartman girişine terk edildi

3 çocuk apartman girişine terk edildi

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