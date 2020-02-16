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3 farklı role girip dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Ankara'da telefonda kendisini 'avukat', 'tacize uğrayan kadın' ve 'uzlaştırmacı' olarak tanıttığı kişileri hem erkek hem kadın sesinde konuşarak dolandıran E.Y. ve çetesi çökertildi.

DHA | 16.02.2020 - 01:06..
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Ankara Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine soruşturma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadeleri doğrultusunda teknik takip başlattı. 4 ay süren teknik takiple polisin çalışması sonucu 5 kişilik dolandırıcılık şebekesi İstanbul Çekmeköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

"TACİZ MESAJI ATTINIZ" YALANI

Şüphelilerden erkek olan E.Y.'nin müzik kanallarının alt yazılarından aldığı telefon numaralarını arayıp, önce kendini 'avukat' olarak tanıtarak, "Müvekkilim olan kadına taciz mesajı atmışsınız. Ben onun avukatıyım. Dava açılması için bana masraf ödedi, eğer uzlaşmak istiyorsanız kadınla görüşüp, anlaşın" dediği belirlendi. Mağdur kişi, taciz ettiği söylenen kadını aradığında karşısına yine E.Y.'nin çıktığı saptandı.

Kadın sesiyle konuşan ve kendisini genelde Emel ya da Serap olarak tanıtan şüphelinin, "Bana cinsel taciz mesajları attınız. Konuyu avukatım takip ediyor. Uzlaşmak istiyorsanız avukatımla görüşmeniz gerekiyor" dediği belirlendi.

Mağdurun 'uzlaşmacı avukat' diye aradığı telefona farklı bir sesle çıkan kişi her seferinde yine E.Y. oldu. Sesini yine değiştirip kendisini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtan E.Y.'nin bu kez de "Uzlaşmak için para ödemeniz gerekiyor, ödeme yapmadığınız takdirde ceza alırsınız" diyerek, vatandaşları  dolandırdığı saptandı.

ESKİ EŞİ DE İHBAR ETTİ

Polisin çalışması sonucu eski eşi E.Y.'nin gözaltına alındığını öğrenen A.Y. de ihbarda bulundu. A.Y., uzun zamandır dolandırıcılık suçunu işlediğine tanıklık ettiği, kadın sesi dahil farklı seslerde telefonda mağdur vatandaşlarla konuşurken çektiği eski eşinin videolarını polise delil olarak sundu.

E.Y. ile birlikte gözaltına alınan 5 kişinin, bu yöntemle 81 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 farklı role girip dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

3 farklı role girip dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

3 farklı role girip dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

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