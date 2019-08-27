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3 farklı şehirden kadın cinayeti haberleri geldi

Konya'da bir kadın eşi tarafından eşarpla boğularak, Denizli'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak, Esenyurt'ta bir kadın da eski eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

AA & Ensonhaber | 27.08.2019 - 18:24..
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3 farklı şehirden kadın cinayeti haberleri geldi

Konya'nın Ereğli ilçesinde Toros Mahallesi'ndeki bir arazide, Alaaddin Karasu (36), bir yıllık eşi Gülsüm Karasu'yu (41) eşarpla boğarak öldürdü.

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadıkları öğrenilen Alaaddin Karasu, olaydan iki saat sonra karakola gidip, suçunu itiraf etti.

3 farklı şehirden kadın cinayeti haberleri geldi

Polis, ifadenin ardından araziye giderek Gülsüm Karasu'nun cansız bedenini buldu. Gülsüm Karasu'nun cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bir yıllık evliliklerinin her ikisinin de ikinci evliliği olduğu, Gülsüm Karasu'nun ilk evliliğinden 2, Alaaddin Karasu'nun da ilk evliliğinden 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

3 farklı şehirden kadın cinayeti haberleri geldi

DENİZLİ'DE SOKAKTA KOCA VAHŞETİ

Bir diğer cinayet haberi de Denizli’nin Pamukkale ilçesinden geldi.

Boşanmak üzere olduğu eşini konuşma vaadiyle yanına çağıran şahıs, sokak ortasında karısını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak boğazını kesti. Olay sırasında kadının, 4 yaşındaki kızının yanında olduğu ortaya çıktı.

3 farklı şehirden kadın cinayeti haberleri geldi

ESENYURT'TA ESKİ KOCA DEHŞETİ

Son olarak bugün İstanbul Esenyurt'tan acı haber geldi.

Esenyurt'ta bir kadın uzaklaştırma kararı olan eski eşi tarafından cadde üzerinde kurşun yağmuruna tutuldu.

KAÇAN ŞAHIS ARANIYOR

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri dehşet saçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

3 farklı şehirden kadın cinayeti haberleri geldi

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