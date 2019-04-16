3 ilçede mazbatalar iptal edildi

31 Mart yerel seçimlerinde bazı il ve ilçelere yapılan itirazlar sonuç değiştirdi. Yüksek Seçimi Kurulu, şu ana kadar 3 ilde mazbataları geri aldı.

YUSUFELİ'DE CHP'NİN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Artvin'in Yusufeli ilçesinde AK Parti bin 819 oy, CHP ise bin 815 oy almıştı. CHP'nin itirazı üzerine YSK daha önce AK Parti'nin kazandığını açıkladığı seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

HONAZ'DA AK PARTİ'NİN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Denizli'nin Honaz ilçesinde ise, CHP adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389 oy alarak birinci çıkmıştı. AK Parti adayı Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy alarak sadece 8 oyla ikinci sırada yer almıştı. Yapılan itiraz üzerine buradan da seçimlerin yenilenmesi kararı çıktı.

KESKİN'DE KARAR

Son olarak Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararı çıktı. Keskin ilçesinde, İyi Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almıştı. AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu, Yıldırım'ın itirazını reddederek, tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş ve Yıldırım'ın oyu bin 800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, YSK'ye başvurmuştu. İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetti.