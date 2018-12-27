3 İlde düzenlenen baskında terör örgütü üyeleri yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara kuvvetlerine mensup 1 ihraç astsubay, 1 istifa etmiş eski sağlık astsubayı ve 1 gıda mühendisi askeri öğrenci sorumlusu olmak üzere 3 kişiden oluşan hücrelere yönelik operasyonda düzenlendi.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ADLİYEYE TESLİM EDİLDİLER

Kahramanmaraş, İstanbul ve Çanakkale’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan gıda mühendisi- askeri öğrenci sorumlusu S.K, meslekten ihraç edilen astsubay İ.C, istafa eden sağlık astsubayı M.T. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.