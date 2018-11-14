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3 ilde imar değişikliğine onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Bolu, İzmir ve Elazığ'da bulunan bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylandı.

AA | 14.11.2018 - 11:04..
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Bazı taşınmazların imar planı değişikliklerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLANDI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Bolu'nun Mudurnu ilçesi Kaygana Mahallesi sınırlarında yer alan bazı parsellerde "gelişme konut alanı, ticaret alanı, belediye hizmet alanı, çocuk bahçesi ve oyun alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği onaylandı.

Başkanlığın, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Bornova ilçesi Ergene Mahallesi'ndeki bin 959 metrekarelik alanı kapsayan parsel, "geliştirme konut alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine ilişkin imar planı değişikliğiyle mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Elazığ'ın Merkez ilçesi Kesrik Mahallesi'ndeki parsele ilişkin "geliştirme konut alanı, cami alanı, trafo alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine ilişkin imar planı değişikliğine de onay verildi.

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