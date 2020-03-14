3 ilde oto hırsızlığı yapan 15 kişi yakalandı

1 Cinayet zanlısı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi Konya’da eniştesi ile kavga ederken tabancayla rastgele ateş açan zanlı, bu sırada pencereden bakan ablasının ölümüne neden oldu.

2 Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisinin primi belli oldu Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile mücadele edecek Beşiktaş'ta yönetim derbi için 75 bin TL prim verme kararı aldı.

3 Rıza Çalımbay: Final maçları oynayacağız Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan maçların tüm takımlar için final niteliğinde olduğunu belirtti.

4 Kartal'da polis alıcı numarasıyla satıcıyı yakaladı Uyuşturucuyu ‘yeşil çay’ parolasıyla satan şüpheli, polis tarafından takibe alındı. Buluşma noktasında kıskıvrak yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 Denizli'de patates satıcısı hırsız yakalandı Yaşlı kadının evinden 2 bin 500 lira çalan, patates satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

6 Ekrem İmamoğlu Demirtaş'ın tutuklanmasını değerlendirdi İBB Başkanı İmamoğlu, Demirtaş'ın neden tutuklandığını öğrenmek istediğini söyledi.