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3 ilde oto hırsızlığı yapan 15 kişi yakalandı

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda oto hırsızlığı yapan 15 kişi yakalanarak tutuklandı.

İHA | 14.03.2020 - 15:00..
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Şanlıurfa'da merkezli 3 ilde Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına yönelik çalışma başlattı.

SUÇLARDAN ELDE EDİLEN MÜLKE ŞERH KONULDU

Antalya ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, çalıntı, hacizli, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş veya silinmiş 54 araç ile ruhsatsız tabanca ve sahte kimlik ele geçirildi.

Suçlardan elde edilen yaklaşık 4 milyon lira değerindeki 31 taşınır ile 10 taşınmaz mülke şerh konuldu.

Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı: 15 tutuklama

15 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 ilde oto hırsızlığı yapan 15 kişi yakalandı

3 ilde oto hırsızlığı yapan 15 kişi yakalandı

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