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3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Kütahya merkezli 3 ilde, uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon sonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 09.07.2019 - 16:49..
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Kütahya'nın Simav ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kullandıkları iddiası üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen şüphelileri takibe aldı.

3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmalar sonucunda Simav ile İzmir ve Bursa'da belirlenen 20 adrese, 25 jandarma timi tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Söz konusu ev ve iş yerlerinde 3 narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda; 50 gram esrar, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, iki piyade tüfeği fişeği, 22 cep telefonu ile SIM kartlar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

20 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 20 şüphelinin, Simav Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

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