3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Kütahya'nın Simav ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kullandıkları iddiası üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen şüphelileri takibe aldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmalar sonucunda Simav ile İzmir ve Bursa'da belirlenen 20 adrese, 25 jandarma timi tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Söz konusu ev ve iş yerlerinde 3 narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda; 50 gram esrar, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, iki piyade tüfeği fişeği, 22 cep telefonu ile SIM kartlar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

20 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 20 şüphelinin, Simav Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.