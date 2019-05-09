taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2383
Euro
6.9942
Altın
1282.01
Borsa
88852.52
Gram Altın
256.967

3 ilde uyuşturucudan gözaltına alınan zanlılar adliyede

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İHA | 09.05.2019 - 14:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre devam eden planlı çalışma sonucu "uyuşturucu ticareti" yapan şahıslara yönelik Samsun, Amasya ve Antalya'nın Alanya ilçesinde önceki gün operasyon düzenledi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan operasyonda A.E.B. ve B.G. Samsun'da, F.Y. Amasya'da, İ.G. ise Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 4 kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

3 ilde uyuşturucudan gözaltına alınan zanlılar adliyede

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TÜRGEV hack'lendi

TÜRGEV hack'lendi

253
Meclis'te Ramazan ayı tartışması

Meclis'te Ramazan ayı tartışması

664
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

502
MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

477
Ajax'ın peri masalı son buldu

Ajax'ın peri masalı son buldu

55
Suudi Arabistan'da ezanın sesi kısıldı

Suudi Arabistan'da ezanın sesi kısıldı

219
Kemal Kılıçdaroğlu, Gül ve Davutoğlu'na destek verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Gül ve Davutoğlu'na destek verdi

379
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir