3 ilde uyuşturucudan gözaltına alınan zanlılar adliyede

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre devam eden planlı çalışma sonucu "uyuşturucu ticareti" yapan şahıslara yönelik Samsun, Amasya ve Antalya'nın Alanya ilçesinde önceki gün operasyon düzenledi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan operasyonda A.E.B. ve B.G. Samsun'da, F.Y. Amasya'da, İ.G. ise Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 4 kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.