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3 kaçak göçmeni İtalya diyerek Büyükada'ya yolladı

Yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek isteyen 3 göçmeni, 6 bin euro karşılığında İtalya vapuru diye, Adalar vapuruna bindiren şüpheli yakalanarak tutuklandı.

DHA | 02.11.2019 - 16:07..
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3 kaçak göçmeni İtalya diyerek Büyükada'ya yolladı

İstanbul Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu bir kişi, 3 vatandaşını yasadışı yollardan İtalya'ya götürmek üzere anlaştı.

6 BİN EURO ÖDEDİLER

Afgan göçmenler toplam 6 bin Euro vererek İtalya'ya gitmek için anlaştıkları kişiye paralarını ödedikten sonra, Eminönü'ne gitti.

İTALYA DİYE BÜYÜKADA'YA GİTTİLER

Afgan göçmen kaçakçısı, Sayed Jamıl B., Faizah H. ve Alo Asqal H.'yi İtalya'ya giden vapur diye Adalar vapuruna bindirerek kayıplara karıştı.

GÖÇMENLER GÖZALTINA ALINDI

Büyükada'ya gelen 3 göçmen, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyette verdikleri ifadelerinde hemşerileri olan 22 yaşındaki Huseyin Y.'ye, İtalya'ya gitmek için ödeme yaptıklarını belirterek şikayetçi oldu.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

Şikayet üzerine  harekete geçen ekipler, Huseyin Y.'yi Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Huseyin Y.'nin, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı belirtildi.

TESLİM EDİLDİLER

İtalya'ya gitmek için yola çıkan 3 göçmenin sınır dışı işlemleri için, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi.

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