93'lük dede camiye gitmek için bisiklet yaptı

1 İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son İki sene evli kalanların nafaka süresi iki sene, bu sürenin üzerindeki evliliklerde ise evli kalınan süre kadar olacak.

2 3 kaçak göçmeni İtalya diyerek Büyükada'ya yolladı Yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek isteyen 3 göçmeni, 6 bin euro karşılığında İtalya vapuru diye, Adalar vapuruna bindiren şüpheli yakalanarak tutuklandı.

3 8 ay önce kaybolan işletmeciyi eşi ve sevgilisi öldürmüş Tekirdağ'da, 8 aydır kayıp olan ve cesedi Kırklareli'deki bir bağ evinin bahçesine gömülü halde bulunan kafeterya işletmecisinin, dini nikahlı eşi ile ilişki yaşadığı kişi tutuklandı.

4 Çocuklarını servise ulaştırmak için her gün dağları aşıyor Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Aktaş mezrasında oturan Kemal Okuyucu (55), 2 çocuğunu her gün servis aracına ulaştırmak için dağları aşıp, akarsuları geçiyor.

5 Arsenal ve M.United, Merih'in peşinde İtalyan ve İngiliz basını, Juventus'ta şans bulamayan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Premier Lig'e gidebileceğini yazdı.

6 Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı Ekipler tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanan şahıslardan dört kişi tutuklanırken, bir kişi ise serbest bırakıldı.