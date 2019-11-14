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3 kaçak göçmeni Yunan polisi darbetti

Yunanistan askeri, kaçak göçmenleri dövüp Türkiye'ye gönderdi.

AA | 14.11.2019 - 19:20..
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3 kaçak göçmeni Yunan polisi darbetti

Edirne'de 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri, Uzunköprü ilçesi Eskiköy yakınlarındaki askeri yasak bölgede darbedilmiş ve bitkin halde İran, Irak ve Pakistan uyruklu 3 kaçak göçmen buldu.

Yunanistan'a geçmeleri sonrası yakalandıklarını ve Yunan askerlerinin kendilerini copla döverek Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderilen kaçak göçmenler, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu görülen göçmenlerden ikisinin kollarında kırık tespit edildi.

3 kaçak göçmeni Yunan polisi darbetti

"İKİ GÜN HAPİSTE KALDIK, COPLA DÖVDÜLER!"

Hastanedeki tedavilerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen kaçak göçmenler, yaşadıklarını, tercüman aracılığıyla anlattı.

Afganistanlı Omid Rezai (30), Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıştığı sırada Yunan askerlerince yakalandığını, şiddetli şekilde dövülerek Türkiye'ye geri gönderildiğini belirtti.

3 kaçak göçmeni Yunan polisi darbetti

İran uyruklu Bilal Rüstem de (24) işkence gördüğü Yunanistan'dan geri gönderildiği Türkiye'de kendisine çok iyi bakıldığını, tedavisinin sağlandığını ifade etti.

Iraklı Şadıman Kamil (17), Yunanistan'da 2 gün hapiste bekletildiğini, çocuk olduğunu söylemesine rağmen kendisine şiddet uygulandığını söyledi.

3 kaçak göçmeni Yunan polisi darbetti

Kaçak göçmenler Yunan askerlerince darbedilip Türkiye'ye gönderildi İZLE

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