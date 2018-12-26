taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2871
Euro
6.0224
Altın
1275.2
Borsa
91046.85
Gram Altın
216.669

Sokak ortasında birbirine giren kadınları polis ayırdı

Sakarya'da üç kadın arasında çıkan kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda, bir kadın baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

İHA | 26.12.2018 - 13:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Erenler ilçesinde meydana gelen kavgada, isimleri henüz öğrenilemeyen üç kadın arasında tartışma yaşandı. Küfür ve hakaretlerle büyüyen tartışma sonrasında, kadınlar sokak ortasında birbirine girdi.

ÜÇ KADIN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmak istedi, ancak zorluk çekince durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavga sırasında kadınlardan biri yere düşerek fenalık geçirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, baygın kadın Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ise kavgaya karışan kadınların ifadelerini almak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

3 kadın sokak ortasında birbirine girdi VİDEO


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

358
Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

122
Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

60
Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

217
Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

74
İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

112
İZBAN'da grev 17. gününde

İZBAN'da grev 17. gününde

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir