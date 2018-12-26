Sokak ortasında birbirine giren kadınları polis ayırdı

Erenler ilçesinde meydana gelen kavgada, isimleri henüz öğrenilemeyen üç kadın arasında tartışma yaşandı. Küfür ve hakaretlerle büyüyen tartışma sonrasında, kadınlar sokak ortasında birbirine girdi.

ÜÇ KADIN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmak istedi, ancak zorluk çekince durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavga sırasında kadınlardan biri yere düşerek fenalık geçirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, baygın kadın Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ise kavgaya karışan kadınların ifadelerini almak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

3 kadın sokak ortasında birbirine girdi VİDEO



