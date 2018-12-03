taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2571
Euro
5.9763
Altın
1233.74
Borsa
94974.45
Gram Altın
208.477

3 katlı ahşap evde yangın çıktı

Kastamonu'da 3 katlı ahşap evin yanması sonucu kullanılamaz hale geldi.

DHA | 03.12.2018 - 19:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Taşköprü ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında 3 katlı ahşap ev yandı.

YANGIN GİTTİKÇE BÜYÜMEYE BAŞLADI

Yangın, Taşköprü ilçesine bağlı Armutlu köyü Başoğlu Mahallesi’nde, öğleden sonra meydana geldi. S.Y.’ye ait evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın bütün katları sardı.

3 katlı ahşap evde yangın çıktı

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE  ETTİ

Yangına, Taşköprü Orman İşletmesi ve Taşköprü Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında S.Y.’ye ait 3 katlı ahşap tüm müdahalelere rağmen kül olmaktan kurtulamadı. Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serra Yılmaz film için çarşafa girdi

Serra Yılmaz film için çarşafa girdi

291
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

606
Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

25
Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi

Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi

156
Mert Fırat'tan İdil Fırat'a 450 bin TL'lik tektaş

Mert Fırat'tan İdil Fırat'a 450 bin TL'lik tektaş

249
Paris'te eylemciler yağmalara devam ediyor

Paris'te eylemciler yağmalara devam ediyor

102
Cengiz Ünder'in İnter'e attığı şık gol

Cengiz Ünder'in İnter'e attığı şık gol

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir