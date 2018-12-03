3 katlı ahşap evde yangın çıktı

Taşköprü ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında 3 katlı ahşap ev yandı.

YANGIN GİTTİKÇE BÜYÜMEYE BAŞLADI

Yangın, Taşköprü ilçesine bağlı Armutlu köyü Başoğlu Mahallesi’nde, öğleden sonra meydana geldi. S.Y.’ye ait evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın bütün katları sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangına, Taşköprü Orman İşletmesi ve Taşköprü Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında S.Y.’ye ait 3 katlı ahşap tüm müdahalelere rağmen kül olmaktan kurtulamadı. Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.