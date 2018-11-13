3 Katlı İstanbul Tüneli'nin ihalesi Aralık'ta

Dünyada ilk kez inşa edilecek 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'yle İstanbul trafiği daha da rahatlayacak.

İHALE ARALIK'TA

Dev projenin ihalesi Aralık ayında yapılacak. Projeyi; günde 6.5 milyon kişi kullanacak. Toplam 10 istasyonda 9 farklı raylı sistem, ekspres metro ile entegre edilecek.

DENİZ SONDAJLARI DA TAMAMLANDI

Yap- İşlet- Devret modeli ile yapılması planlanan projenin etüt çalışmalarına 29 Mayıs 2017'de başlandı.

Etüt projesi 7 Aralık'ta teslim edilecek. İstanbul Boğazı'nda Jeofizik Etüt ve Batimetrik Harita Alımı ile belirlenen noktalarda derin deniz sondajları da tamamlandı.