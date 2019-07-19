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3 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan sürücü tutuklandı

Isparta’da otomobille cipin çarpışması sonucu 6 aylık hamile gelin, kaynana ve kayınpederin öldüğü kazadan yaralı kurtulan sürücü, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İHA | 19.07.2019 - 11:28..
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Isparta-Konya karayolunun 53. kilometresinde Zekeriya Bayındır yönetimindeki 32 EH 729 plakalı otomobil ile Berat Ç. idaresindeki 32 AAR 853 plakalı cip, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan zeminde kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı.

Talihsiz kazada sürücü Bayındır, eşi Dudu Bayındır ve 6 aylık hamile olan gelini Sevim Bayındır hayatını kaybederken, diğer sürücü Berat Ç. ise yaralı olarak Eğirdir Kemik, Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne sevk edildi.

3 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan sürücü tutuklandı

TUTUKLANDI

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi dün Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak köyü ile Sarıidris Kasabası’nda toprağa verilirken, hastanedeki tedavisi tamamlanan yaralı sürücü ise daha sonra gözaltına alındı.

Jandarmadaki gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilen Berat Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan sürücü tutuklandı

3 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan sürücü tutuklandı

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