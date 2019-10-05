1 Gelini kaynana ile oturmaya zorlamak tazminat sebebi Yargıtay, emsal bir karara imza attı. Gelini kayınvalidesiyle aynı evde ikamet etmeye zorlamanın, hem boşanma hem de manevi tazminat sebebi olduğuna hükmetti.

2 MHK Başkanı: Suat Arslanboğa hakemlikten taviz verdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili, "Ljajic'in pozisyonunda taviz verdi, ayrıca VAR hakemini dinlemeden de maçı bitirdi." dedi.

3 3 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne tahliye Üsküdar'da durakta bekleyen 3 kişinin ölümüne neden olduğu için yargılanan otobüs şoförü serbest kaldı.

4 Hong Kong'da çocuk protestocuyu vuran polise saldırı Hong Kong’da protestolarda maske takılmasının yasaklanmasının ardından yapılan protestolarda bir sivil polis, 14 yaşındaki bir protestocuyu bacağından vurdu.

5 Facebook, etkileşimli artırılmış gerçeklik reklamlarını başlattı Facebook, canlı makyaj yapabilmenizi sağlayan artırılmış gerçeklik reklamlarını yayınladı.

6 Şenol Güneş: Arnavutluk'u yeneceğiz A Milli Takımımızın deneyimli teknik adamı Şenol Güneş, "Arnavutluk maçını kazanmamız durumunda Fransa ile grubun final mücadelesine çıkarız" dedi.