3 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne tahliye

Şubat 2018'de İstanbul Üsküdar’da bir halk otobüsü, durağa dalıp durakta bekleyen 3 kişiye çarparak ölümlerine neden olmuştu.
Kazanın ardından halk otobüsü şoförü gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.
Olaya ilişkin dava, Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ
Tutuklu sanık Selim Karakaya cezaevinden getirilirken, sanık ve müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.
''FREN SİSTEMİ SAĞLIKLI''
Sanık, esas hakkında savunmasını, “Benin hızım 30 kilometreydi. Tam durağa gireceğim sırada aracın fren sistemi tutmadı. Tutmayınca kaza meydana geldi. Hiçbir kusurum ve kastım yoktur.'' şeklinde yaptı.
Bunun üzerine söz alan müştekilerin avukatı Erhan Mersin, “Biz heyetle birlikte keşfe katıldık. Araç düz yolda sürüldü. Araç seyir halindeyken 3 aşamalı olarak rötarlı çekildi, çalıştığı tespit edildi. Fren sisteminin de sağlıklı olduğu tespit edildi. Sanıktan şikayetçiyiz, cezalandırılsın.” dedi.
8 YIL 4 AY HAPİS
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Selim Karakaya’yı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme, cezada indirime giderek sanığın 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verildi. Ayrıca, sanığın sürücü belgesi 1 yıl süre ile geri alındı.