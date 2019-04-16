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3 kişiyi bıçakladı, mahalleli linç etmek istedi

Bursa'da inşaat işçisi, borç meselesi yüzünden evine giderek tartıştığı ustası ile oğlu ve bir komşusunu döner bıçağı ve palayla yaralarken, olayı gören mahalle sakinlerinin lincinden zor kurtuldu.

DHA | 16.04.2019 - 03:42..
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Merkez Yıldırım İlçesi Çınarönü Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi olan Onur Y.(33), birlikte çalıştığı ustası Necmettin Ö.'den(65) iddiaya göre parasını almak için evinin önüne geldi. Necmettin Ö. ve Onur Y. arasında kısa sürede tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Necmettin Ö.'nün oğlu Vedat Ö.'de (41) dahil oldu. Kavgayı gören Necmettin Ö.'nün komşusu Muğdat Ş. (49) de kavgayı ayırmaya çalıştı.

3 kişiyi bıçakladı, mahalleli linç etmek istedi

OTOMOBİLDEN ALDIĞI DÖNER BIÇAĞI VE PALA İLE SALDIRDI

Bir süre sonra aracından döner bıçağı ve pala alan Onur Y., Necmettin Ö., oğlu Vedat Ö. ve  komşuları Muğdat Ş.'ye saldırdı. 3 kiyi aldıkları darbelerle yaralanırken çevreden toplanan mahalle sakinleri Onur Y.'ye tepki gösterdi.

3 kişiyi bıçakladı, mahalleli linç etmek istedi

50 KİŞİ SALDIRGANI DARBETTİ

Yaklaşık 50 kişi Onur Y.'ye saldırıp darbetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı sonlandırmak isteyen polis biber gazıyla müdahalede bulunurken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptı.

3 kişiyi bıçakladı, mahalleli linç etmek istedi

Polis ekipleri Onur Y.'yi suç aletleriyle gözaltına aldı. Yaralılar ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

3 kişiyi bıçakladı, mahalleli linç etmek istedi

3 kişiyi bıçakladı, mahalleli linç etmek istedi

3 kişiyi bıçakladı, mahalleli linç etmek istedi

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